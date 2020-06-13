خالد الجندى يشيد بخطيب الجمعة أمس: كان واقف زى الأسد

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإمام وخطيب مسجد الحسين، الشيخ مصطفى عبدالسلام، قائلا: "ده خريج جامعة لعلهم يفقهون، كان واقف زى الأسد".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "هذه هى الامانة التى نفعلها جيل يسلم الراية الى اخر، فبرنامج لعلهم يفقهون، جامعة خرجت علماء يستطيعون تحمل راية الدعوة، وأصبحوا مصابيح الدجى.









قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن دور الأزهر الشريف الحفاظ على استقلالية المنهج العقلي في مصر والعالم اجمع، ويراعي الله والإسلام الوسطي الأشعري.





وأضاف "الجندي"، أن ما لا يناسبنا اليوم من مناهج الأزهر التي يهاجمها البعض ويطالب بحذفها كان مناسبًا لمن سبقونا، ويجب أن نأخذ منها ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا.





وشدد على أن الأزهر يراعي الوسطية والاعتدال ويحاول المواكبة بين العلم وما توصل إليه و الواقع الحالي، وما يخالف ذلك من أفكار في تراثنا طرحناه من قبل، وقدرنا جهد السابقين فيما توصلوا إليه.





وأشار إلى أن البعض يهاجم الأزهر ومناهجه وأن أفكاره مغلوطة، منوها أنه لا يعقل أن نحذف ما يخالف أفكارنا لأن هذا تراث ويجب الرد على الأفكار المغلوطة وتفنيدها وهو ما يقوم به الأزهر الشريف وعلمائه.







