بفستان محتشم.. نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة





وعلقت على الصورة قائلة "مساء الحب".





وتألقت نسرين طافش مرتدية فستان واسع وفضفاض باللون البرتقالي الداكن المائل للون الطوبي، بتصميم الكرانيش على منطقة الصدر.





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وظهرت نسرين طافش بتسريحة شعرها البني الملموم، فخطفت أنظار متابعيها.





كما وضعت اللمسات الجمالية الناعمة، فاختارت الألوان الترابية التي تتناسب مع لون الفستان، فوضعت اللون البرتقالي الداكن في الشفاه، مع وضع البلاشر على منطقة الوجنتين.