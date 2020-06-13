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مرأة

بفستان محتشم.. نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:34 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة محتشمة.

وعلقت على الصورة قائلة "مساء الحب".

وتألقت نسرين طافش مرتدية فستان واسع وفضفاض باللون البرتقالي الداكن المائل للون الطوبي، بتصميم الكرانيش على منطقة الصدر.

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وظهرت نسرين طافش بتسريحة شعرها البني الملموم، فخطفت أنظار متابعيها.

كما وضعت اللمسات الجمالية الناعمة، فاختارت الألوان الترابية التي تتناسب مع لون الفستان، فوضعت اللون البرتقالي الداكن في الشفاه، مع وضع البلاشر على منطقة الوجنتين.
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مساء الحب ♥️

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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