أحمد موسى عن حوار الرئيس السيسي مع سيدتين بـ الأسمرات: امتاز بالتلقائية .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية في حي الأسمرات 3 .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي التقى بسيدتين في المنطقة للتعرف على أحوالهم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الحوار يمتاز بالتلقائية، اطمأن الرئيس السيسي على الأحوال المعيشية بالنسبة لهم وتحدث عن أزمة فيروس كورونا معهم".





والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من المواطنين من سكان الاسمرات ، وذلك خلال تفقده مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.





وتبادل الرئيس السيسى الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة، حيث وجهت السيدات الدعوة للرئيس لزيارتهن قائلات : « اتفضل عندنا بجد والله اشرب شاى » ، فرد الرئيس قائلا: « يشرفنى والله العظيم».





كما قال لهم الرئيس السيسى طمننونى عليكم فردوا : « الحمدلله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. احنا واثقين فى حضرتك» فرد الرئيس السيسى قائلا: « واثقين فى الله .. الظرف دا هينتهى ودعواتكم الطيبة».. فقالت المواطنات: « احنا معاك ياريس وان شاء الله ربنا هيرفع الوباء وهيخليك لينا .. احنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة .. يارب يعينك علينا».