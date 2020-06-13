الدوري الإسباني.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ريال مايوركا

وجاء تشكيل برشلونة : مارك

أندريه تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، أراوخو، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج، أرتورو فيدال، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، مارتن برايثويت.