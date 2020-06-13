الدوري الإسباني.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام ريال مايوركا

يحل فريق برشلونة ضيفا على منافسه ريال مايوركا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.
وشهد تشكيل برشلونة ظهور ليونيل ميسي قائد الفريق بجانب أنطوان جريزمان ومارتن برايثويت، فيما فضل كيكي سيتين الإبقاء على لويس سواريز بين مقاعد البدلاء بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة.
وجاء تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، أراوخو، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج، أرتورو فيدال، أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، مارتن برايثويت.
جدير بالذكر ان فريق برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة .