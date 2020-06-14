بعد انتهاء أزمة كورونا .. الحكومة: ندرس استمرار غلق المحلات ليلا.. برلمانيون: تساهم فى الحفاظ على البيئة والقوة البشرية.. ويؤكدون: جميع دول العالم تغلق المحال العاشرة مساء

- بعد انتهاء كورونا.. اقتصادية النواب تطالب بتحديد موعد لغلق المقاهي والمطاعم
- لمنع تفشى كورونا.. برلمانى يطالب بغلق المحلات فى العاشرة مساءً ومنع الشيشة بالمقاهى
- الحكومة تدرس استمرار غلق المحلات ليلا.. ومحلية النواب: تطبيقا لقانون المحال العامة
قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن هناك دراسة بين التنمية المحلية والداخلية والمحافظات والجهات المعنية بإغلاق المحلات ليلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، مضيفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه تم وضع تصور مبدئي لـ استمرار غلق المحال ليلا بعد انتهاء كورونا قريبا.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة عاقدة العزم على التطبيق الفعلي لتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية، قد تختلف المواعيد من محافظات الأخرى خاصة القاهرة والمدن السياحية، مشددًا على أنه سيتم الالتزام بتحديد موعد محدد كل ليلة لإغلاق كل المحال التجارية والمقاهي يختلف في فصل الصيف والشتاء، مؤكدا أنه لأول مرة في مصر الدولة تتجه نحو هذا التطبيق في التاريخ.
وحول هذا الامر استطلع موقع صدى البلد" أراء لجنتى التنمية المحلية والاقتصاد بالبرلمان لبيان آرائهم فى هذا الأمر، وأكدوا أن إعلان الحكومة بأنها ستدرس استمرار غلق المحلات ليلا يأتي تنفيذا لقانون المحال العامة الذى وافق عليه البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع وما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدين ان جميع دول العالم تلتزم بغلق والمحال ليلا وينبغى ان تحذوا الحكومة المصرية حذوهم مما له من فوائد تصب فى صالح المواطن الدولة.
قال عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة ينبغى أن تستفيد من أزمة كورونا عن طريق تحديد موعد غلق المحال من المقاهى والمطاعم وغيرها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن جميع الدول في العالم وضعت موعد غلق المحال وهو العاشرة مساءا بدون مايكون هناك فيروس كورونا
وينبغى أن تحذو الحكومة المصرية حذو هذه الدول، لافتًا الى أن هناك العديد من الأضرار الناتجة عن بقاء المحال مفتوح لمدة 24 ساعة.
وأشار النائب إلى أن من أبرز هذه الأضرار، إهدار الطاقة البشرية بالسهر فى المقاهي وغيرها من المحال مما يؤدى الى عدم تركيز فى العمل الصباحي مما يؤثر على عملية الإنتاج والتنمية، لافتًا الى أن المطاعم ينبغى أن تغلق أيضا وتستخدم خدمة التوصيل فى المنازل.
ومن جانبه، قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ان إعلان الحكومة بأنها ستدرس استمرار غلق المحلات ليلا يأتي تنفيذا لقانون المحال العامة الذى وافق عليه البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع وما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار النويشى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة
تحدد مواعيد فتح وغلق المحلات فى رخصة المحل، حيث تحمل هذه الرخصة اسم المنشأة ونوع النشاط ومواعيد فتح وغلق المحلات.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مواعيد فتح وغلق المحلات تتوقف على طبيعة النشاط وطبيعة المحافظة نفسها ، حيث ان هناك بعض المحال تفتح فى النهار ومحال اخر تستمر حتى المساء ، على حسب طبيعة نشاطها.
كما أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ضرورة غلق المحلات ليلا، مشيرا إلى أن العالم كله يقوم بذلك، حيث يتم فتح وغلق المحلات فى كل دول العالم بمواعيد معينة، بحيث يكون غلق المحلات لا يزيد على الساعة العاشرة مساء.
وقال كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن غلق المحلات ليلا سيكون له عدد من الآثار الإيجابية وهى تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات وتوفير استهلاك الكهرباء وتحقيق الأمن.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن إغلاق المحلات ليلا سيساهم فى أن يقوم المواطنون بشراء احتياجاتهم مبكرا، مطالبا بمنع الشيشة بالمقاهى، حيث تعتبر من أسباب تفشى فيروس كورونا.