بعد انتهاء أزمة كورونا .. الحكومة: ندرس استمرار غلق المحلات ليلا.. برلمانيون: تساهم فى الحفاظ على البيئة والقوة البشرية.. ويؤكدون: جميع دول العالم تغلق المحال العاشرة مساء

وحول هذا الامر استطلع موقع صدى البلد" أراء لجنتى التنمية المحلية والاقتصاد بالبرلمان لبيان آرائهم فى هذا الأمر، وأكدوا أن

ليلا يأتي تنفيذا لقانون المحال العامة الذى وافق عليه البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع وما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدين ان جميع دول العالم تلتزم بغلق والمحال ليلا وينبغى ان تحذوا الحكومة المصرية حذوهم مما له من فوائد تصب فى صالح المواطن الدولة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة عاقدة العزم على التطبيق الفعلي لتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية، قد تختلف المواعيد من محافظات الأخرى خاصة القاهرة والمدن السياحية، مشددًا على أنه سيتم الالتزام بتحديد موعد محدد كل ليلة لإغلاق كل المحال التجارية والمقاهي يختلف في فصل الصيف والشتاء، مؤكدا أنه لأول مرة في مصر الدولة تتجه نحو هذا التطبيق في التاريخ.

مضيفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه تم وضع تصور مبدئي لـ استمرار غلق المحال ليلا بعد انتهاء كورونا قريبا.

، إن هناك دراسة بين التنمية المحلية والداخلية والمحافظات والجهات المعنية بإغلاق المحلات ليلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا،

وأشار النائب إلى أن من أبرز هذه الأضرار، إهدار الطاقة البشرية بالسهر فى المقاهي وغيرها من المحال مما يؤدى الى عدم تركيز فى العمل الصباحي مما يؤثر على عملية الإنتاج والتنمية، لافتًا الى أن المطاعم ينبغى أن تغلق أيضا وتستخدم خدمة التوصيل فى المنازل.

ليلا يأتي تنفيذا لقانون المحال العامة الذى وافق عليه البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع وما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ان إعلان الحكومة بأنها ستدرس استمرار

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مواعيد فتح وغلق المحلات تتوقف على طبيعة النشاط وطبيعة المحافظة نفسها ، حيث ان هناك بعض المحال تفتح فى النهار ومحال اخر تستمر حتى المساء ، على حسب طبيعة نشاطها.

كما أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ضرورة غلق المحلات ليلا، مشيرا إلى أن العالم كله يقوم بذلك، حيث يتم فتح وغلق المحلات فى كل دول العالم بمواعيد معينة، بحيث يكون غلق المحلات لا يزيد على الساعة العاشرة مساء.





وقال كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن غلق المحلات ليلا سيكون له عدد من الآثار الإيجابية وهى تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات وتوفير استهلاك الكهرباء وتحقيق الأمن.



