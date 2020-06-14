بعد ضمها لمستشفيات خدمات كورونا .. التأمين الصحي تحذر من تقاضي أموال مقابل علاج مصابي كورونا .. وتؤكد: مستمرون في تقديم الخدمة لمرضى الأورام

نائب مدير التأمين الصحي :

سنواصل تقديم الخدمة لمرضى الأورام

نحذر من تقاضي أموال لعلاج فيروس كورونا بمستشفياتنا

الصحة تحسم مصير مرضى الأمراض المزمنة بعد تحويل مستشفياتهم إلى عزل





ترجع بداية التأمين الصحي الإجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام 1964، حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل، وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها ، وبعض النماذج للرعاية المرضية.









وأعلنت هيئة التأمين الصحى، تخصيص مستشفيات جميع فروع الهيئة للهيئة، لعزل وفرز مصابي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي مستشفيات ومراكز أورام مدينة نصر.









وقال الدكتور علي محروس، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة خصصت مستشفيات تابعة لها لتقديم الخدمة العلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد، للفرز والعزل.









وأكد محروس، في تصريحات لصدى البلد، أنه تم تحويل جميع المستشفيات التابعة لفروع الهيئة، ومستشفيات ومراكز أورام مدينة نصر، لاستقبال مصابي فيروس كورونا.









وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن العيادات الخارجية للتأمين الصحي، تعمل بكامل طاقتها وتقدم الخدمة لمرضي التأمين الصحي.









وأشار محروس إلى أنه يتم صرف الأدوية وعمل التحاليل والأشعة الطبية، وخاصة لمرضي الأورام، والأمراض المزمنة والحرجة.









وفي ذات السياق، أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات الصدر والحميات تعد خط الدفاع الأول على مستوى الجمهورية لاستقبال حالات الاشتباه بـ فيروس كورونا المستجد.









وقال "مجاهد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن مستشفيات الحميات والصدر تتمتع بمساحات شاسعة من الأفدنة، يصل بعضها إلى 50 فدانًا تقريبا، مضيفا أن مستشفى حميات العباسية أكبر من ميدان العباسية ذاته.









وأوضح مستشار وزيرة الصحة، أنه يتم تطوير مبانٍ داخل المستشفيات لتكون منعزلة بشكل كامل، لاستخدامها في احتجاز أو حجر أو عزل المصابين بفيروس كورونا.









وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الرعاية الصحية والطبية تكون منفصلة تمامًا عن باقي المستشفي، ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية المشددة لتجنب انتقال العدوى.









وأضاف "مجاهد"، أن المرضى المتواجدين بمستشفيات الحميات والصدر لن يتم نقلهم إلي أى مكان ويتلقون الرعاية الصحية والطبية في أماكنهم من دون تقصير، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على مراجعة أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية بالـ 35 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا.





وأعلنت هيئة التأمين الصحى، تخصيص مستشفيات جميع فروع الهيئة للهيئة، لعزل وفرز مصابي فيروس كورونا المستجد،بالاضافه الي مستشفيات و مراكز أورام مدينة نصر.





وأكدت الهيئة،على حزمة من القرارات الهامة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بـ فيروس كورونا وجاء في مقدمتها عدم رفض استقبال أى من مصابى كورونا ويتم استقبال المريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة واعطاء العلاج اللازم وفقا للبروتوكول الخاص بالعلاج.





وحذرت الهيئة العامة للتأمين الصحى جميع مديري مستشفياتها من تحصيل رسوم مقابل علاج او أدوية أو فحوص أو تحاليل من غير منتفعيها عند الحصول على خدماتها في مستشفيات العزل أو الفرز التي خصصتها لعلاج حالات كورونا.









ونبهت الهيئة، على مديري المستشفيات بأن يتم إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفى لاستقبال مصابى كورونا، ويمنع خروج أى حالة من الاستقبال والطوارئ الا بعد التنسيق مع مستشفى أخرى كما يتم التنبيه على تواجد مديرى المستشفيات أو أحد نوابهم بمقر المستشفى على مدار 24 ساعة كما يتم توفير الرعاية كاملة لجميع الحالات المشتبه إصابتها بكورونا والتي كشفت التحاليل ايجابيتها علي مدار 24 ساعة .









وأكدت هيئة التأمين الصحي، على أنه يتم التنبيه على عدم رفض استقبال أي من مصابي كورونا ، ويتم استقبال المريض وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة واعطاء العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الخاص ، حتي في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفي .









وأضافت الهيئة، أنه يتم التنبيه علي مديري الفروع والمستشفيات أن يتم إتاحة جميع غرف وأقسام المستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا على ان يتم عمل امتدادات داخل أقسام الطوارئ والأقسام الأخرى لاستقبال جميع المرضي من مصابي فيروس كورونا.









ومنعت الهيئة، خروج أي حالة كورونا من قسم الاستقبال والطوارئ الا بعد التنسيق مع مستشفي اخري وتحت مسؤولية وعلم إدارة المستشفي، ويتم التنسيق مع مديرية الصحة أو الشئون الطبية المكتب الفني.









وأكدت أنه يتم التنبيه على تواجد مديري المستشفيات أو أحد نوابه بالمستشفي علي مدار ال 24 ساعة ، وليس (النائب الاداري أو النوبتجي أو المدير المناوب).





ويتم توقيع الكشف الطبي وعمل اللازم لجميع مرضي ومصاب فيروس کرونا علي مدار ال24 ساعة.



















