استقالة قائد شرطة مدينة أتلانتا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود برصاص الأمن

أعلنت رئيسة شرطة مدينة أتلانتا الأمريكية استقالتها من المنصب، بعد مقتل شاب من أصول افريقية برصاص الشرطة في المدينة.





وقررت إريكا شيلدز قائد شرطة أتلانتا الاستقالة على خلفية الواقعة، التي ربط كثيرون بينها وبين مقتل جورج فلويد عل يد شرطة منيابوليس.





وقتل شاب أسود يدعى ريتشارد بروكس في أتلانيا بولاية جورجيا الأمريكية، أثناء انتظاره في سيارة، بينما صور في مقطع وهو يتعارك مع اثنين من رجال شرطة المدينة.





وسمع صوت إطلاق نار بعد شجار حاد مع الشرطة، ثم يظهر بروكس ممدا على الأرض.



