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أخبار البلد

صوتك مسموع .. التنمية المحلية: 3 طرق لاستقبال شكاوى المواطنين

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:48 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
قالت وزارة التنمية المحلية إن مبادرة صوتك مسموع تتلقى شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات القمامة و التعديات علي الاراضي الزراعية او املاك الدولة والاشغالات ومخالفات البناء والفساد بكل اشكاله، وكذلك الشكاوي الخاصة بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن استقبال شكاوي المواطنين عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب  )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).


وتلقت المبادرة خلال شهر مايو الماضي 10166 رسالة تضمنت 1521 شكوى، وتم حل 1112 منها.
 
ومن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هى ( مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية - الغربية ).

وأكد  تقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر مايو ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 832 شكوى والإشغالات 417 شكوى ومخالفات البناء 151 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 75 شكوى والفساد 46 شكوي .


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