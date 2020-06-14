صوتك مسموع .. التنمية المحلية: 3 طرق لاستقبال شكاوى المواطنين

قالت وزارة التنمية المحلية إن مبادرة صوتك مسموع تتلقى شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات القمامة و التعديات علي الاراضي الزراعية او املاك الدولة والاشغالات ومخالفات البناء والفساد بكل اشكاله، وكذلك الشكاوي الخاصة بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن استقبال شكاوي المواطنين عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ( www.facebook.com/ sotakmasmwo).









وتلقت المبادرة خلال شهر مايو الماضي 10166 رسالة تضمنت 1521 شكوى، وتم حل 1112 منها.