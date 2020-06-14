AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أيتن عامر: مش ناقصني غير ألبوم تامر عاشور.. والأخير يرد: نخلصه بسرعة

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

قالت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الرسمي على تويتر: "هو انا حاليًا مش ناقصني غير البوم تامر عاشور".


ورد عاشور عليها : "لا يبقي نخلصه بسرعة"، لتقول له أيتن "ابعتلي تصبيرة طيب".


كانت آيتن عامر نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو طريف لها خلال قيادتها سيارة ألعاب لابنتها. 


وكتبت آيتن عامر: "أوعى السريع، يارب بنتى ما تشوفنى".


اقرأ أيضا:

ضد التعنيف.. نور اللبنانية في جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية

بكليب كورونا فيروس.. محمد رمضان يحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب


وكشفت آيتن عامر أن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب هو من قام بتصوير الفيديو.


يشار إلى أن آيتن عامر شاركت في سباق المارثون الرمضاني بمسلسل فرصة تانية، مع الفنانة ياسمين صبري.


تدور الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

أيتن عامر: مش ناقصني غير ألبوم تامر عاشور.. والأخير يرد: نخلصه بسرعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيتن عامر تبهر متابعيها بمشهد من فرصة تانية .. ومغردون: تستاهلي جائزة أوسكار

اتاخدت في الرجلين.. رد ناري من آيتن عامر على منتقدي شخصية ريهام في "فرصة تانية"

بمشهد من الزوجة الرابعة .. آيتن عامر تشعل تيك توك

أيتن عامر تطرح لمتابعيها لغزا من برنامج "كلام من دهب"

بعد وفاة ريهام.. آيتن عامر لجمهورها: لو رفض يكون معاكي لبسيه قضية

فيديو جديد لـ أيتن عامر وزوجها بموقع تيك توك.. شاهد

ترشيحاتنا

مشهد إنساني ينهي اشتباكات بين المتظاهرين واليمين المتطرف في لندن.. صور

ادعية شكر الله وحمده.. سبب في دفع النقم وزيادة النعم

محافظ البحر الأحمر: 3 طائرات سياحية قادمة من بلجيكا يوم 26 يونيو

حقيقة بوستر مسلسل الاختيار 2 لـ كريم عبد العزيز

عودة الدوري أبرزها.. مجلس الأهلي يحدد 6 مطالب لرفعها لـ اتحاد الكرة

زلة لسان على الهواء.. قيادي في حزب أردوغان يفجر فضيحة بالخطأ ثم يستقيل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور

يعالج قرحة المعدة.. فوائد مذهلة لـ الجزر

تحتوي على 75% دهونا مشبعة.. أضرار تناول الجبنة المطبوخة والمثلثات