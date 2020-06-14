أيتن عامر: مش ناقصني غير ألبوم تامر عاشور.. والأخير يرد: نخلصه بسرعة

قالت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الرسمي على تويتر: "هو انا حاليًا مش ناقصني غير البوم تامر عاشور".





ورد عاشور عليها : "لا يبقي نخلصه بسرعة"، لتقول له أيتن "ابعتلي تصبيرة طيب".





كانت آيتن عامر نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو طريف لها خلال قيادتها سيارة ألعاب لابنتها.





وكتبت آيتن عامر: "أوعى السريع، يارب بنتى ما تشوفنى".





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وكشفت آيتن عامر أن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب هو من قام بتصوير الفيديو.





يشار إلى أن آيتن عامر شاركت في سباق المارثون الرمضاني بمسلسل فرصة تانية، مع الفنانة ياسمين صبري.





تدور الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.