محمد إبراهيم عن انتقاله للأهلي: كل شيء وارد

رد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي، على أنباء توقيعه للنادي الأهلي وارتدائه القميص الأحمر مع بداية الموسم المقبل.









وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كل شيء وارد".









وتابع: "تجربة بيراميدز ناجحة وخلقت جوا من المنافسة مع قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك".









وأتم: "باتريس كارتيرون مدرب ناجح بالأرقام والنتائج التي حققها مع نادي الزمالك، وفايلر طور من أداء الأهلي ومن لاعبيه".

















وتحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن رأيه في جملة أنه البديل الأفضل لعبدالله السعيد، صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز.







