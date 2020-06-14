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برلمان

للاكتفاء ذاتيا.. برلماني يشيد بإستراتيجية مجلس الوزراء فى الاعتماد على الذات لتدبير المستلزمات الطبية

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:44 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن وضع استراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.


وقال عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، فى بيان صحفى له: "إذا كانت جائحة كورنا لها سلبيات فهناك بعض الإيجابيات لها تجلعنا ندبر احتياجاتنا من المستلزمات الطبية، خاصة أننا دولة كبيرة فى هذا المجال".


وطالب السيد بتنفيذ إستراتيجية مجلس الوزراء فى الاعتماد على الذات لتدبير المستلزمات والمعدات الطبية بتصنيعها فى مصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص، حتى يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات والأجهزة الطبية التى يحتاجها الجهاز الطبى والمستشفيات، بالإضافة إلى صناعة الدواء.


وأكد أن مصر لها خبرات سابقة فى مجالات المستلزمات والمعدات الطبية، ويمكنها العودة لتصدير الدواء المصرى بعد تحقيق اكتفاء ذاتى منه لتحقيق دخل من العملة الصعبة لخزينة الدولة وتشغيل أعداد كثيرة من الأيدى العاملة فى هذا الاتجاه.
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