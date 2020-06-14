الدوري الألماني.. شالكه يسعى لتجاوز أحزانه على حساب باير ليفركوزن





ويسعى فريق شالكة لتجاوز نتائجه الكارثية، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب البوندسليجا.





ولم يحقق شالكه أي فوز منذ استئناف الدوري الألماني في شهر مايو ماضي، بعد توقف أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث خسر أمام دورتموند وأجسبورج ودوسلدورف وفيردر بريمن وتعادل مع يونيون برلين.





في المقابل يسعى بايرن ليفركوزن في خطف الثلاث نقاط من شالكه، للدخول في المربع الذهبي، والحفاظ على كامل فرصه في اللعب في الدوري الأرووبي، خلال الموسم المقبل.





وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز باير ليفركوزن على شالكه بنتيجة 2 -1.





ويحتل باير ليفركوزن المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد باير ليفركوزن في المركز الـ 11 بـ 35 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني ماينز مع أوجسبورج في تمام الثالثة والنصف عصرا.

يستضيف فريق شالكه، نظيره باير لفركوزن، اليوم، الأحدفي تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".