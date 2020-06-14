لاجتماعات Teams.. مايكروسوفت تضيف ميزة الخلفية الضبابية لمكالمات الفيديو

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft عن إضافة ميزة جديدة خاصة بتأثيرات الخلفية في خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها Teams.









وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تسمح الميزة الجديدة لمستخدمي Teams، بإضافة صور من اختيارهم لاستخدامها خلفية أثناء إجراء مكالمات الفيديو الخاصة بالخدمة، وقالت مايكروسوفت إن الصور المخصصة وغيرها من تأثيرات الخلفيات متاحة فقط لاجتماعات العمل المجدولة.

















وتقدم خدمة Microsoft Teams، لمستخدميها تأثير الخلفية الضبابية، بالإضافة إلى مكتبة من الصور المثيتة مسبقا، للسماح للمشاركين في مكالمات مؤتمرات الفيديو بإخفاء خلفية المكان الذي يتصلون منه.









وتأتي هذه الميزة في ظل سعي مايكروسوفت لمنافسة خدمة Zoom، التي شهدت نموا كبيرا مؤخرا في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أجبرت الناس على العمل والدراسة عن بعد، ويتيح تطبيق زووم استخدام صور مخصصة لخلفيات الاجتماعات.









ووفقا للموقع التقني، أطلقت مايكروسوفت أيضًا بعض الميزات الجديدة لمستخدمي النسخة المجانية من خدمة Teams، من بينها القدرة على جدولة الاجتماعات، وإرسال الدعوات، بدلا من استخدام خيار Meet Now، وكما يمكن لمستخدمي النسخة المجانية إضافة التسميات المباشرة إلى المكالمات.









وتقول مايكروسوفت إنها ستضيف صورًا جديدة من خلفيات الفرق المخصصة والتى ستبدأ في طرحها في 16 يونيو الجاري، وأيضًا حذرت عملاق التقنية الأمريكية من أن استخدام صور الخلفية، لا يمنع الآخرين في مكالمات الفيديو من رؤية المعلومات الحساسة.