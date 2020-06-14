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رياضة

بعد إعلان موعد عودة النشاط.. خبراء رياضيون يوضحون ما الذي تحتاجه أندية الدوري السعودي

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:43 ص
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
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إسراء أشرف
حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، يوم 4 أغسطس المقبل، موعدًا لاستئناف منافسات كرة القدم للموسم الجاري 2019-2020.


وتواصلت صحيفة "الرياضية" السعودية، مع خبراء رياضيين لمعرفة ما الذي تحتاجه فرق الدوري السعودي، قبل استئناف النشاط الفترة المقبلة.


وقال يوسف الغدير: "الفرق تحتاج إلى إعداد مكثف خلال المرحلة المقبلة قبل عودة المباريات، على سبيل المثال، يتبقى 8 جولات فقط لكنها تتطلب إعدادًا متكاملًا يعوض التوقف الطويل ولا يقل عن شهر ونصف الشهر، ووفق رؤية محددة من اختصاصي اللياقة. هذا إذا كان الفريق حافظ على لياقة لاعبيه خلال التدريبات المنزلية".


بينما قال أحمد البحري: "من الصعب على الفرق بلوغ الجاهزية الكاملة قبل عودة المباريات، هذا ما سيظهر في مطلع أغسطس، المهم أن يبدأ كل فريق من اليوم تجهيز لاعبيه بالشكل المناسب، والفريق الذي عمل بشكل جدي منذ توقف النشاط سيكون أكثر المستفيدين. لكن أمامنا 50 يومًا تقريبًا قبل المباراة الأولى، والفرصة متاحة أمام الجميع للعودة بصورة أفضل".




فيما قال بندر الجعيثن: "التوقف أضر اللاعبين بشكل كبير، لذا يحتاج كل فريق إلى عمل بدني بنسق معين لتفادي الإصابات، واللاعبون سيفقدون كثيرًا من السوائل في هذه الأجواء شديدة الحراراة، وهو ما قد يؤثر على عضلاتهم، ولكي نجهّزهم، لابد أن تتسم الحسابات بالدقة بين التدريب البدني والفني، فلا يمكن العودة دفعة واحدة إلى التدريبات القوية".


وتستعد أندية الدوري السعودي، للعودة للتدريبات، يوم 21 يونيو الشهر الجاري.
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