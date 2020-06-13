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رياضة

استعدادا لاستئناف الدوري السعودي.. عودة أجانب الهلال نهاية يونيو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:30 ص
جوميز نجم الهلال
جوميز نجم الهلال
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إسراء أشرف
ينتظر نادي الهلال، الإعلان عن جميع التفاصيل والترتيبات من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخاصة بعودة اللاعبين الأجانب، بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي واستئناف المنافسات.


كان الاتحاد السعودي لكرة القدم، حدد يوم 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقات كرة القدم للموسم 2019/2020، وستعود الأندية  للتدريبات اعتبارا من 21 يونيو الجاري.


وقال مصدر لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن عودة لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم الأجانب، الذين غادروا البلاد، ستكون نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لالتزامهم في التدريبات الجماعية.




وأضاف أن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، وجهازه المساعد استوفوا جميع التجهيزات ومتطلبات البرنامج الإعدادي لاستئناف الدوري.


وحول ما إذا كان هناك معسكر سيُجرى في مدينة الطائف أو الاكتفاء بالتدريبات في النادي، أوضح المصدر أنه خلال اليومين المقبلين سيتحدد كل شيء يخص الفريق الأول.

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