متظاهرون يقتحمون مركز شرطة.. وبورتلاند تمنع الاحتجاجات

أعلنت الشرطة الامريكية في بورتلاند، أوريجون، أن الاحتجاج على عنف الشرطة خارج أحد المراكز الشرطية في مولتنوماه، ممنوع، وأنه تجمع غير قانوني، وأمرت الحشود بالتفرق وقامت بعمليات فض، وفق ما ذكرت سي إن إن.





وطبقًا لإدارة شرطة بورتلاند، ووفق ما ذكرته الملازم تينا جونز، فقد تجمع عدة مئات من المتظاهرين عند السياج الأمني للمركز الواقع وسط المدينة، وألقوا الطعام والزجاجات على الضباط، ووجهوا أشعة الليزر إلى أعينهم.





ودمر المتظاهرون السياج الأمني ​​في المركز ودخلوا مناطق يمنع عليهم دخولها، لكنهم لم يقتحموا كامل المركز.





وحذرت الشرطة المتظاهرين عدة مرات، لكنهم لم يستجيبوا فتم الإعلان عن أن التجمع غير قانوني.





وأمرت القوات الحشد بالمغادرة وأغلقت عدة شوارع في وسط المدينة.





وعملت الشرطة على تفريق الحشد بينما تم اعتقال واحد على الأقل من المتظاهرين.





وتظهر صور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حضورًا كثيفًا للشرطة في وسط مدينة بورتلاند.





وفي وقت سابق، تجمع عدة آلاف من المتظاهرين في قاعة الثورة وساروا إلى مدرسة كليفلاند الثانوية، حيث تظاهروا لعدة ساعات.



