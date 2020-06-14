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تعليم

بمشاركة 124 بحثاً.. جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الأبحاث القمية

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:09 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
تهتم جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والثقافية، والتي تساهم بدورها في إثقال روح الإبداع والتنافسية لدى الطلاب، حيث نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة الأبحاث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا وكليات جامعة حلوان للعام الجامعى 2019 / 2020 .

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  بعنوان "الآثار المترتبة على اكتشافات الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر".

وقد تعدى عدد الأبحاث المقدمة 124 بحثًا، وجاءت نتائج المسابقة كالآتي :

حصل على المركز الأول  الطالب خالد حسين عبد الرحيم من جامعه اسوان، وقد حصلت على المركز الثاني الطالبة زينب على محمد عطا الله من جامعة حلوان، والمركز الثالث الطالبة أسماء مهدي محمد القصاص من جامعة المنصورة، والمركز الرابع الطالبة رحمة محمود أحمد عفيفي من جامعة المنوفية، والمركز الخامس الطالب فتحي حسيني فتح الله من جامعة السويس. 
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