أهم الأخبار .. اكتشاف أعراض جديدة لـ كورونا .. وسيدة تضع مولودتها داخل محطة مترو سراى القبة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:









نشر شريف منير صورة لبناته عبر حسابه على إنستجرام، إلا أنه قام بحذفها بعد ملاحظته عددا من التعليقات البذيئة من مستخدمي السوشيال ميديا، لكنه قام بنشرها مجددًا متحديًا تلك البذاءات.









نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية، تقريرا بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد رد فعل واسع على تقرير نشرته الصحيفة في شهر مايو الماضي.









أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية العليا لمكافحة كورونا التابعة بوزارة الصحة ، أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم AB هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، أما أصحاب فصيلة الدم O هم أقل عرضة لعدوى كورونا .









أشعل مقتل المواطن الأمريكي الأسود ريشارد بروكس على يد رجل شرطة، خلال تظاهرات في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، لتشتعل مواجهات بين الأمن والمتظاهرين.









استغاث المواطن اسحق مجدى إسحق، المقيم فى شارع الجمهورية منطقة الشيخ رضوان مركز أبشواى محافظة الفيوم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الباعة الجائلين والخوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا.









العزل المنزلي أصبح هو الطريقة الوحيدة لـ علاج فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين وصعوبة حجز هذه الأعداد بالمستشفيات، فبدأت وزارة الصحة متابعة المصابين بالفيروس خلال العزل المنزلي مع تطبيق بروتوكول العلاج في المنزل.









أبلغت الصين، اليوم، الأحد، عن تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية لها منذ شهرين، مما جدد مخاوف من أن قبضة البلاد على الوباء لم تكن محكمة وقد تكون هذه المرحلة بوادر لموجة تفشي ثانية.









أصاب حظر التجول والانعزال داخل المنازل سكان العالم بالملل لدرجة اتباع البعض أفكارا جنونية وغريبة لشغل أنفسهم والاستمتاع خلال هذا الوقت.









نشرت الفنانة نرمين الفقي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لها من حمام السباحة.









أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري.









واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).







