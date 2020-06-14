لو عايش مع مصاب بكورونا.. 5 نصائح تحميك من العدوى









اقرأ أيضا





بحسب نصائح وزارة الصحة والسكان، إليك أهم النصائح التي يجب اتباعها إذا كانت مخالطًا لشخص مصاب بفيروس كورونا:





1-ارتداء الكمامة الطبية عند الاقتراب من الشخص المعزول.





2-تخلص من الكمامة وضعها في كيس مغلق ورميها بسلة المهملات.





3- الحرص على غسل اليدي بشكل مستمر وقبل وبعد التعامل مع الشخص المعزول وعند تقديم الطعام.





4-غط أنفك وفمك بمنديل أثناء العطس أو الكحة ثم تخلص منه بوضعه في كيس والقائه في سلة المهملات ، قم ثم بغسل يديك فورًا.





5-يفضل تخصيص حمام للمعزول، وإذا لم يتوفر ذلك فلابد من تنظيف الحمام بشكل يومي مستمر وتطهيره بالكلور بعد كل استخدام.