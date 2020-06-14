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لو عايش مع مصاب بكورونا.. 5 نصائح تحميك من العدوى

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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رشا عوني
العزل المنزلي أصبح هو الطريقة الوحيدة لـ علاج فيروس كورونا في ظل تزايد أعداد المصابين وصعوبة حجز هذه الأعداد بالمستشفيات، فبدأت وزارة الصحة متابعة المصابين بالفيروس خلال العزل المنزلي مع تطبيق بروتوكول العلاج في المنزل

ويحتاج المصاب بكورونا خلال فترة العزل المنزلي، رعاية جيدة من أحد أفراد الأسرة ، ويعد هؤلاء أشخاص مخالطين للمصاب وعليهم اتخاذ العديد من إجراءات الوقاية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا

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بحسب نصائح وزارة الصحة والسكان، إليك أهم النصائح التي يجب اتباعها إذا كانت مخالطًا لشخص مصاب بفيروس كورونا:  

1-ارتداء الكمامة الطبية عند الاقتراب من الشخص المعزول.

2-تخلص من الكمامة وضعها في كيس مغلق ورميها بسلة المهملات.

3- الحرص على غسل اليدي بشكل مستمر وقبل وبعد التعامل مع الشخص المعزول وعند تقديم الطعام.

4-غط أنفك وفمك بمنديل أثناء العطس أو الكحة ثم تخلص منه بوضعه في كيس والقائه في سلة المهملات ، قم ثم بغسل يديك فورًا.

5-يفضل تخصيص حمام للمعزول، وإذا لم يتوفر ذلك فلابد من تنظيف الحمام بشكل يومي مستمر وتطهيره بالكلور بعد كل استخدام.
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