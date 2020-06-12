الإنسانية فوق كل شيء.. ممرضة بـ أسوان تتطوع لخدمة المصابين في العزل المنزلي مجانا

تحت شعار الإنسانية قبل كل شيء .. تقوم سحر ابنة أسوان البارة، بالتطوع المجاني لخدمة ومساعدة مصابي كورونا فى العزل المنزلي.

وقالت سحر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:" أساعد المرضى المصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي لانى أحب مهنتى فهي تشعرني بمساعدة كون أننى أساهم فى تخفيف آلام المرضى.

ونوهت إلى أنها تقدم هذه الخدمة مجانا ولا تحصل على أى مقابل من المرضى، موضحة أنها ترتدي الكمامة وتأخذ كل السبل الوقائية وتقوم بوضع المريض على جهاز التنفس ولا تتركه حتى تستقر حالته.

وكشفت سحر، أنها تتابع قياس السكر وضغط الدم لكل المرضي، فضلا عن قياس نسبة الأكسجين فى الدم.