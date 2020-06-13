عندك كورونا ومش عارف تعمل ايه... نصائح العزل المنزلي السليم

كشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عن النصائح للعزل المنزلى السليم، لمصاب كورونا، فى ظل انتشار هذا الوباء العالمى، وهى تتمثل فيما يلي.





1. تمنع الزيارات شهر كامل ، و تجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية ، ابق على اتصال مع المقيمين بالمنزل و الآخرين عبر الهاتف أو مع مكالمات الفيديو

2. يتم العزل فى غرفة واحدة

o جيدة التهوية مؤثثة لائقة

o عدم مغادرة غرفة العزل إلا إلى الحمام

o يفضل أن تكون مزودة بحمام

o فى حالة عدم وجود حمام ، يخصص حمام آخر مع مراعاة التطهير أولًا بأول

3. عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الفوط والمفارش و الأطباق و الأكواب مع أفراد الأسرة

4. قلل عدد مقدمي الرعاية إلى الحد الأدنى ، ويفضل شخص واحد، شاب ، قوى ، ذو مناعة جيدة .

5. أبقِ باب غرفة المريض مغلقًا ، وإذا أمكن ، افتح النافذة صورة متكررة . مع تطهير الأسطح كافة بالمطهرات الطبية

6. تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

7. يجب على كل من المريض والأشخاص الذين يعتنون بهم ارتداء ماسك طبى و كفوف عندما يكونون في نفس الغرفة ، ويتم التخلص منها طرق صحية سليمة

8. توفير التغذية المناسبة المتوازنة فى الكم والنوع

9. قياس درجة الحرارة كل 6 ساعات و تتبع تطور أعراض السعال أو صعوبة في التنفس أو الإسهال أو فقدان الشم أو فقدان حسة التذوق . عند تفاقم الأعراض يتصل بالخط الساخن (105)، أو التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة، وتجنب المواصلات العامة و الأماكن المزدحمة.