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أخبار البلد

عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بـ كورونا أثناء العزل المنزلي.. الصحة ترد

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:41 ص
العزل المنزلي
العزل المنزلي
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم توافر أدوية  البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي، موضحةً أنه تم تجهيز 8 ملايين جرعة للمخالطين، وكذلك 2 مليون جرعة للحالات المصابة التي تخضع للعزل المنزلي، من خلال  تسيير 1000 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وفي إطار جهود الدولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، فقد تم تخصيص 340 مستشفى عامًا ومركزيًا تابعًا لوزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعيًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، علمًا بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملًا، وجار إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملًا.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).
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