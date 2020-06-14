الصحة: علاج فيروس كورونا خلال أسابيع وطرح اللقاح آخر العام.. ونستعد للموجة الثانية وانخفاض الإصابات منتصف يوليو المقبل.. فيديو





أكد رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، الدكتور حسام حسنى، عدم وجود علاقة بيبن ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على فيروس كورونا، فهي كانت توقعات وثبت عدم صحتها فى تلك الفترة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى زيادة مستمرة.









وقال "حسني"، خلال لقاء عبر سكايب مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه من المتوقع أن نسجل 2500 إصابة بفيروس كورونا يوميًا فى تلك الفترة، مضيفًا أن نسبة الذروة غير معروفة وغير متوقعة ولكن يتم التعرف على موعدها عندما نصل لأعداد إصابات عالية ومن ثم تتراجع.









وأوضح أنه من المتوقع وفقًا للدراسات أن تكون نسبة الذروة فى مصر هى شهر يونيو، مؤكدًا أن أول أسبوعين فى يوليو هما أسبوعا ثبات لأعداد فيروس كورونا، ومن ثم تتراجع أعداد الإصابات فى النصف الثانى من شهر يوليو.









وأضاف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن مصر تقوم بعمل أبحاث عن اللقاح والعلاج لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن كل الأبحاث فى المراحل السريرية، مؤكدًا أن السيطرة على اللقاح يجب أن تكون من خلال 3 مراحل، وهى الحد من انتشار الفيروس والدواء الشافى للقضاء على الوباء ومن ثم المصل المستخدم.









وأكد أنه في نهاية العام الجارى سيتم طرح اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيكون لدينا علاج محدد لفيروس كورونا .







