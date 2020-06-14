استعدادا لامتحانات الثانوية.. سوهاج تطهر وتعقم الشوارع والمدارس خوفا من كورونا

حيث قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج ، بالاستعدادات اللازمة والإجراءات الاحترازية لبدء امتحانات الثانوية العامة، وتخلفات الإعدادية، حيث تم تطهير مجمع مدارس الشهيد اللواء نبيل فراج، وهو مركز توزيع الأسئلة على مستوى المحافظة، وكذلك تعقيم الشوارع المحيطة، ومدرسة التربية الفكرية استعدادا لإقامة امتحانات المتخلفين بالشهادة الإعدادية، وذوي الإحتياجات الخاصة، كما تم تطهير ورش مدرسة عبد الله وهبي كإستراحة ومبيت للمراقبين على الإمتحانات.

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هذا بالإضافة إلى تعقيم وتطهير منطقة الحويتي بحي غرب وفرعياتها " شارع مستشفى الهلال الأحمر الممتد لمدرسة الشهداء الابتدائية، وشارع عادل حماد الموصل للمفيض، وشارع بلتك، وشارع الشيمي الاول والثاني، وشارع عبد الكريم الشيمي، وشارع حافظ القديم "، وكذلك تطهير مركز شرطة سوهاج.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة أعمال التطهير والتعقيم لمبنى المدرسة الإعدادية الحديثة بنين، ومدرسة الثانوية التجارية بنات، ومدرسة الصنايع الفنية بنين؛ لإقامة امتحانات المتخلفين بالفصل الدراسي الأول.

وقام مركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم لبعض المدارس" مدرسة أم المؤمنين الإعدادية، ومدرسة جزيرة شندويل الثانوية المشتركة"، وكذلك تطهير قرى " تونس، والشيخ مكرم، وسعد الله "، وفي مركز ومدينة المراغة استمرت أعمال الرش والتطهير بالمدينة والقرى التابعة خلال الحظر الليلي، حيث تم رش وتطهير مرسي العبارات، والعبارات .

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أعمال التطهير والتعقيم للأماكن الحيوية والمصالح الحكومية وأماكن حالات الإصابة، والشوارع، حيث تم تطهير منطقة شارع القفاصين، ومنطقة شارع المشنب، وشارع السبعة، وشارع الاشراف، ومقر ديوان مجلس المدينة، والمكاتب التابعة، وعدد من مداخل المنازل والشوارع الفرعية والرئيسية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بأعمال الرش والتطهير لشوارع" نزلة القبيص، السودان، تونس، وشارع البستان، وشارع العصر الحديث، وشارع منتصر، وشارع حروكة، ومسجد العسكري، كما تم تطهير الشوارع الجانبية"، وقام مركز ومدينة طهطا بتطهير وتعقيم مبنى السجل المدنى بمركز شرطة طهطا، وقسم شرطة طهطا .

وفي حي شرق سوهاج تم رش وتطهير الشوارع ومداخل العمارات السكنية في شوارع " الشايب، 16 الجديد، الشهيد يوسف محمد إبراهيم، ومبنى شرطة النجدة، البنك الأهلي، ومقر لجنة زكاة دار الحبيب، ومسجد الزهراء"، بينما قام حي الكوثر برش وتطهير مبنى قسم شرطة الكوثر، ومبنى مباحث فرقة الشرق، وفي مركز ومدينة ساقلتة تم تطهير نجع عمران بمجلس قروي الجلاوية .