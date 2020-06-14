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حوادث

تجنبا للزحام .. احصل على البطاقة وجدد رخصتك من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية .. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:34 م
خدمات وزارة الداخلية
خدمات وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
وفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية، عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت ،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة. 

وأتاحت الوزارة، للمواطنين، الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه وإختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى ، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة. 

وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت .

جاء ذلك، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).. وإستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة .
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