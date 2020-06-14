بعد اتفاق 4 دول.. إنتاج 400 مليون جرعة من لقاح كورونا للأوروبيين خلال العام الجاري ..فيديو

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن هولندا وألمانيا إيطاليا وفرنسا، اتفقوا رسميا على أنه سيتم خلال السنة الحالية إنتاج 400مليون جرعة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا للشعب الأوروبي.
وأضاف فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب التوصل إلى بروتوكول متفق عليه بين جميع دول العالم لمواجهة كورونا خصوصا وأن معظم دول العالم نجحت في القضاء على كورونا بدون لقاح، متابعا: هناك 86% من مصابي إيطاليا يعالجون منزليا.
وأوضح أن العالم بحاجة إلى توضيح نقطتين مهمين فيما يخص فيروس كورونا، أولا البروتوكول المتبع في علاج المرضى سواء منزليا أو بالمستشفيات، ثانيا ما هي عدد الأحصائيات الخاصة بالمرضى والمتوفين.
وأكد أن شدة الفيروس أنخفضت، متابعا: الفيروس يتعايش في جسم الإنسان، وذلك بسبب ضعف الفيروس وضعف مهاجمته للخلايا حاليا، لافتا إلى أن الإنسان بدأ يتعايش مع فيروس كورونا، وذلك أيضا بسبب ضعف الفيروس وأخذ الاحتياطات الاحترازية.
وشدد على أن استخدام الأكسجين فقط لمعالج مرضى فيروس كورونا أمر خاطئ، معقبا: تعاملنا في بداية الأزمة خطأ مع المصابين وعند تشريح الجثث وجدنا تجلطات في الرئة، ولذلك نطالب بضرورة تشريح جثث المتوفين حتى ندرك أخطاءنا.
وأضاف فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب التوصل إلى بروتوكول متفق عليه بين جميع دول العالم لمواجهة كورونا خصوصا وأن معظم دول العالم نجحت في القضاء على كورونا بدون لقاح، متابعا: هناك 86% من مصابي إيطاليا يعالجون منزليا.
وأوضح أن العالم بحاجة إلى توضيح نقطتين مهمين فيما يخص فيروس كورونا، أولا البروتوكول المتبع في علاج المرضى سواء منزليا أو بالمستشفيات، ثانيا ما هي عدد الأحصائيات الخاصة بالمرضى والمتوفين.
وأكد أن شدة الفيروس أنخفضت، متابعا: الفيروس يتعايش في جسم الإنسان، وذلك بسبب ضعف الفيروس وضعف مهاجمته للخلايا حاليا، لافتا إلى أن الإنسان بدأ يتعايش مع فيروس كورونا، وذلك أيضا بسبب ضعف الفيروس وأخذ الاحتياطات الاحترازية.
وشدد على أن استخدام الأكسجين فقط لمعالج مرضى فيروس كورونا أمر خاطئ، معقبا: تعاملنا في بداية الأزمة خطأ مع المصابين وعند تشريح الجثث وجدنا تجلطات في الرئة، ولذلك نطالب بضرورة تشريح جثث المتوفين حتى ندرك أخطاءنا.