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أخبار البلد

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:18 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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حمادة خطاب و نورهان خفاجي
أعلن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، عن فتح الحجوزات على كافة الرحلات الجوية لجميع الدول أمام المواطنين المصريين وغير المصريين داخل البلاد، وخارجها اعتبارا من اليوم، الأحد، بكافة مكاتب شركات الطيران المصرية ومنها أيضا الشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك استعدادا لتشغيل في أول يوليو المقبل.

وأكد وزير الطيران المدني، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه تم فتح حجر الرحلات الجوية أمام كافة الراغبين في السفر وذلك لتشغيل 1 يوليو القادم، وفقا للضوابط الاجراءات التي حددتها الدولة المصرية.

أكد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، أنه سيتم استنئاف حركة الطيران على متن الطائرات المصرية بكامل طاقتها الاستيعابية دون اللجوء إلى تخفيض المقاعد، وذلك بعد مراجعة اجراءات المنظمة العالمية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.

وقال وزير الطيران، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إنه سيتم الالتزام بكافة القواعد والاجراءات الوقائية على متن الطائرات من التعقيم والطهير الكامل إلى التشديد على ارتداء الكمامات الاجباري داخل الطائرة وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة، وسيتم توفير كافة التطهيرات والقفازات على متن الطائرة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم استغلال فترة وقف الطيران في رفع كافة المطارات المصرية، التي أصبحت جاهزة تماما لاستئناف حركة الطيران بها

وكان وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والطيران المدني الطيار محمد منار، عقدا اجتماعا تنسيقيا ناقشا خلاله توفير حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الوافدة إلى مصر عند عودتها في التوقيت الذي سوف يحدده مجلس الوزراء ، وأشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة قررت منح  شركات الطيران تخفيضات بنسبة وقدرها 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات "البحر الأحمر وجنوب سيناء و مطروح" مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة .

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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