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مرأة

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:31 م
آلام الدورة الشهرية
آلام الدورة الشهرية
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نهى هجرس
تقلصات الدورة الشهرية هي نتيجة تقلصات مؤلمة أو مفرطة لعضلات الرحم، وتضغط هذه العضلات على الأوعية الدموية، وعندما يكون هذا الضغط مستمرًا ، يتم قطع إمدادات الأكسجين إلى الرحم. 

يسبب نقص الأكسجين الألم والتشنجات، ويمكن أن تتراوح التقلصات من عدم الراحة الطفيفة إلى الألم الشديد، وعادة ما تتركز في الظهر والبطن. 

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابسط العلاجات المنزلية للتخلص من آلام الشهرية.

- وضع حقيبة ساخنة
تطبيق الحرارة على أسفل البطن أو البطن يساعد الجسم على البقاء فضفاضًا ويحافظ على التقلصات، كما يمكن استخدام كيس ماء ساخن مملوء بالماء أو وسادة حجرية لتطبيق الحرارة، فالوسائد الحجرية بها أحجار صغيرة تقوم بتدليك البطن وإبعادها عن التقلصات

- التدليك 
يساعد التدليك لمدة 15 دقيقة الذى يركز على البطن والظهر والجانبين لتقليل التقلصات بنسبة 90 ٪، كما يمكن استخدام الزيوت الأساسية للتدليك، واستخدم زيتًا أساسيًا مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند مع بضع قطرات من الزيت العطري لتدليك نفس المناطق. 


- الأطعمة التي يجب تجنبها
من الأفضل تجنب الأطعمة التي تسبب احتباس الماء أو انتفاخ المعدة، كما يفضل تجنب الأطعمة مثل المشروبات الغازية والكافيين والأطعمة الدهنية والأطعمة التي تحتوي على ملح زائد وكحول، فهذه الأطعمة تعبث بمستويات السكر في الدم وتزيد من سوء التقلصات. 

- تمرين 
يساعد أي تمرين بدني يحافظ على لياقة جسمك ، ويحافظ على صحة عضلاتك أيضًا، ويقلل من تقلصات عضلات الرحم، كما يجب القيام بهذا التمرين أو المشي أو بعض اليوجا المريحة خلال هذه الفترة. 

- الأعشاب
تحتوي الأعشاب على مركبات مضادة للالتهابات ، والتي كما يوحي الاسم حرفيًا ، تقلل الالتهاب في الجسم كما أنها تحتوي على مركبات مضادة للتشنج تتجنب التشنجات في العضلات ، وبالتالي تعزز الدورة الطبيعية لـ تقلصات عضلات الرحم، وأوراق الشبت أو بذور الشبت والزنجبيل وشاي البابونج وبذور الشمر من العناصر الشائعة جدًا التي يمكن العثور عليها وتساعد كثيرًا خلال هذا الوقت.

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