شاهد .. اللحظات الأولى من داخل مصنع مصري لإنتاج دواء ريمديسفير لعلاج كورونا بمصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، اللحظات الأولى التي توثق إنتاج دواء ريمديسفير داخل المصنع المصري، وذلك بعد إعلان شركة «إيفا فارما»، في مصر الحصول على حق تصنيع دواء ريمديسيفير، لعلاج فيروس كورونا فضلا عن توزيعه في 127 دولة حول العالم، بعد توصلها إلى اتفاق مع شركة «جلياد ساينسز» العالمية.





وكان الإعلامي أحمد موسى قد زف شرى سارة منفردا بخبر توفر دواء ريمدسيفير لعلاج فيروس كورونا نهاية شهر مايو الماضي





وقال موسى،خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « دواء ريمدسيفير سيكون متوافر في مصر خلال أيام»، مشيرا إلى أن الدواء سيقلل مدة بقاء مريض كورونا في المستشفى إلى 5 أو 4 أيام.





وأضاف موسى أنه سيتم توريد الدواء لوزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى ان المصانع المصرية ستبدأ إنتاج دواء ريمدسفير على غرار ما حدث في أزمة فيروس سي.





«ريمديسيفير» هو دواء جديد ابتكرته شركة جلياد ساينسز العالمية، وحصل على ترخيص استخدام الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفيات أمريكا وبريطانيا، واليابان، وينصح باستخدامه في أوروبا تحت الإشراف الطبي.