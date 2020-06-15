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فن

أخبار الفن| تطور جديد في حالة رجاء الجداوي.. إصابة زوج داليا البحيري بـ فيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:50 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


كشف الأطباء المعالجين للفنانة رجاء الجداوي، عن أخر تطورات الحالة الصحية لها.
 
ونفي الاطباء رفع الجداوي من علي جهاز التنفس، مؤكدين أن حالتها العامة مستقرة، وتتحسن بشكل تدريجي، منذ حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا.


أكدت الفنانة داليا البحيري إصابة زوجها بـ فيروس كورونا المستجد وكتبت على فيسبوك "أوك...أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب؛ لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة ... حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسَّح... وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا- سبحانه وتعالى-... حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا ڤايروس...ربنا يشفيه ويعافيه يارب".


قال الفنان محمد رمضان، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر": "والله تحليل مُحترم وصحيح ١٠٠٪ من النجم القدير  ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح"، وذلك تعليقًا على تغريدة الفنان نبيل الحلفاوي بخصوص المسلسل الذي قيل ان رمضان سوف يجسد من خلاله شخصية أحمد زكي.


حرصت رضوى هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، على توجيه رسالة مؤثرة لها من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام".


حققت أغنية "هذه انتِ وهذا أنا" لـ أدهم نابلسي، نجاح كبير جدًا حيث إحتلت التريند رقم 9، بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" كما تجاوزت الـ 2 ونصف مليون مشاهدة.
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