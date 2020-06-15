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أخبار البلد

بـ رحلتين استثنائيتين | وصول 416 مصريا من العالقين في السعودية إلى مطار القاهرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:23 ص
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، رحلتي طيران استثنائيتين قادمتين من المملكة العربية السعودية على متنهما نحو 416 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة مصر للطيران ، قادمة من مدينة جدة على متنها 283 مصريا ، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة أيضا من مدينة الرياض على متنها 133 مصريا من العالقين هناك بالسعودية.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
وأعلنت وزير الطيران المدني، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي استئناف الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وفقا لضوابط واجراءات وقائية معينه أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب  أزمة فيروس كورونا المستجد.
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