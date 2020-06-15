سقوط مجرمين قبل ترويجهما مخدر الفودو بالزاوية الحمراء

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين بالزاوية الحمراء وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو بقصد الإتجار .





فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما (كمية من الفودو المخدر وزنت 690جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



