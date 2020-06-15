سقوط مجرمين قبل ترويجهما مخدر الفودو بالزاوية الحمراء

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين بالزاوية الحمراء وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو بقصد الإتجار .
فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما (كمية من الفودو المخدر وزنت 690جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها .