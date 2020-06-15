المقاصة يستفسر من الأهلي عن موقف أحمد الشيخ ومحمود وحيد

دخل أحمد الشيخ ومحمود وحيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في حسابات مصر المقاصة للتعاقد معهم بناء علي رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي.
واستفسر مسئولو المقاصة من الأهلي في رغبته بالتخلي عنهم سواء علي سبيل البيع النهائي أو الإعارة.
وفي سياق منفصل، كشفت إدارة الأهلي أنها تثق بشكل نهائي وكامل في عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول إلي القاهرة نهاية الشهر الجاري لإستمرار مهمته مع القلعة الحمراء سواء في مشوار الدوري أو نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقالت الإدارة إنه بعيدًا عن رغبته بتجديد تعاقده من عدمه لكنه سيعود لإستمرار الموسم دون شك.
وكان فايلر سافر إلي بلاده سويسرا في الأيام الماضية، لقضاء إجازة خاصة خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين.