المقاصة يستفسر من الأهلي عن موقف أحمد الشيخ ومحمود وحيد

وكان فايلر سافر إلي بلاده سويسرا في الأيام الماضية، لقضاء إجازة خاصة خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين.





