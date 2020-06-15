AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاصة يستفسر من الأهلي عن موقف أحمد الشيخ ومحمود وحيد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:14 م
الأهلي
الأهلي
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
دخل أحمد الشيخ ومحمود وحيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في حسابات مصر المقاصة للتعاقد معهم بناء علي رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي. 

واستفسر مسئولو المقاصة من الأهلي في رغبته بالتخلي عنهم سواء علي سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وفي سياق منفصل، كشفت إدارة الأهلي أنها تثق بشكل نهائي وكامل في عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول إلي القاهرة نهاية الشهر الجاري لإستمرار مهمته مع القلعة الحمراء سواء في مشوار الدوري أو نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقالت الإدارة إنه بعيدًا عن رغبته بتجديد تعاقده من عدمه لكنه سيعود لإستمرار الموسم دون شك.

وكان فايلر سافر إلي بلاده سويسرا في الأيام الماضية، لقضاء إجازة خاصة خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصير رمضان صبحي مع الأهلي البقاء أم الرحيل.. نادي إيطالي له رأي آخر.. التفاصيل كاملة

أخبار الأهلي .. بلاغ من الزمالك ضد قناة النادي.. فايلر يطير إلى سويسرا بعد استئذان الخطيب

الأهلي: ليس هناك أي عروض لضم محمد شريف

أخبار النادي الأهلي.. حقيقة بيع جناح الفريق المعار.. وافتتاح مقر إدارة الإعلام.. والتحقيق في تجاوزات الزمالك

حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي

خالد مرتجي: اتفقنا مع فايلر على تجديد عقده موسمين بتكليف من الخطيب

ترشيحاتنا

جبروت امرأة | قتلت زوجها بسم الفئران فى العصير وادعت وفاته بالقليوبية

هيدي كرم تنشر صورة لابنتها.. والجمهور يعلق: شبهك جدا

بصورة مجمعة لجوائزها.. شاهد أحدث ظهور لدنيا سمير غانم

لو هتتجوز في ظل كورونا .. مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية

من شباك الطائرة.. عمر كمال ينشر صور جديدة عبر إنستجرام

علامات بجسمك تؤكد نقص فيتامين c

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

تخفيض جديد علي أسعار هيونداي hundai في مصر.. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها