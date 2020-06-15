تركهما في سيارة ونام 5 ساعات .. إهمال أب يودي بحياة طفليه

ألقت السلطات في ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية القبض على أب في الحادية والثلاثين من عمره على خلفية واقعة وفاة طفليه عقب قيامه بتركهما محتجزين داخل سيارته لمدة 5 ساعات في درجة حرارة مرتفعة، في حين عاد هو إلى المنزل وحصل على قيلولة يوم السبت الماضي.





ويواجه الأب "داستن لي دينيس" تهمتين بالقتل من الدرجة الثانية إثر العثور على طفليه "تيجان"، البالغة من العمر 4 أعوام، و"ريان"، 3 أعوام، ميتين، وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الاثنين.









وأخبر الأب الشرطة خلال التحقيقات أنه كان قد توجه بسيارته إلى محل بقالة في فترة الظهيرة، قبل أن يعود إلى منزله بمدينة "تلسا"، ثاني أكبر مدن "أوكلاهوما"، حيث غط في النوم لمدة 4 أو 5 ساعات؛ وعندما استيقظ، انتبه إلى عدم وجود الطفلين بالمنزل، وعثر عليهما بعد ذلك داخل سيارته، ثم اتصل بالنجدة ونقلهما إلى المنزل، لكن المسعفين أعلنوا وفاتهما هناك.





وأفادت الشرطة المحلية بأنها تلقت مقطع فيديو من جار يقيم بجوار منزل العائلة، والذي كان قد قام بتصوير الأب أثناء قيامه بإغلاق سيارته بدون اصطحاب طفليه للمنزل برفقته، ولم يقم بتفقد حالتهما لما يقرب من 5 ساعات، هي مدة بقائهما عالقين داخل السيارة.





يذكر أن "دينيس" محتجز في الوقت الحالي، وقد حُددت كفالة لإطلاق سراحه بقيمة 750 ألف دولار.







