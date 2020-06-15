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حوادث

فى ظروف غامضة| عامل يقتل زوجته خنقا وينتحر من الطابق التاسع بالسلام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
يكثف رجال المباحث بالقاهرة ، من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بمقتل سيدة داخل شقتها والعثور على جثة زوجها امام العقار سكنهما بمدينة السلام .

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بعثور الاهالى على جثة شخص ملقاة امام عقار بدائرة القسم بعد سقوطه من أعلى .

على الفور انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتوفى " عامل " قد القى بنفسه من الطابق التاسع بعد مشاجرة مع زوجته " ربة منزل " وقيامه بخنقها حتى لفظت انفاسها الاخيرة ثم قام بالقاء نفسه من شرفه منزله ليلقى مصرعه فى الحال .

وبسؤال جيران المتوفيين اقروا انهم سمعوا اصوات صراخ من داخل الشقة واكتشفوا بعدها الحادث ، تم تحرير محضر ، واستعجلت النيابة العامة رجال المباحث بالتحريات وكشف ملابسات الواقعة .

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