فى ظروف غامضة| عامل يقتل زوجته خنقا وينتحر من الطابق التاسع بالسلام

يكثف رجال المباحث بالقاهرة ، من جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بمقتل سيدة داخل شقتها والعثور على جثة زوجها امام العقار سكنهما بمدينة السلام .





تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بعثور الاهالى على جثة شخص ملقاة امام عقار بدائرة القسم بعد سقوطه من أعلى .





على الفور انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتوفى " عامل " قد القى بنفسه من الطابق التاسع بعد مشاجرة مع زوجته " ربة منزل " وقيامه بخنقها حتى لفظت انفاسها الاخيرة ثم قام بالقاء نفسه من شرفه منزله ليلقى مصرعه فى الحال .





وبسؤال جيران المتوفيين اقروا انهم سمعوا اصوات صراخ من داخل الشقة واكتشفوا بعدها الحادث ، تم تحرير محضر ، واستعجلت النيابة العامة رجال المباحث بالتحريات وكشف ملابسات الواقعة .



