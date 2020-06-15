AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وهدان: الوفد يرحب بعودة مجلس الشيوخ لاكتمال مسيرة الإصلاح السياسي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:56 م
النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكد النائب الوفدي سيلمان وهدان وكيل البرلمان، أن حزب الوفد يرحب بعودة الغرفة الثانية لهذا المجلس وهو مجلس الشيوخ، كجزء من اكتمال مسيرة الإصلاح السياسي، حيث إنه سيكون له دور في إحياء الحياة الحزبية.

وأضاف وهدان خلال كلمته ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أثناء مناقشة قانون مجلس الشيوخ بالجلسة العامة للبرلمان اليوم ان نظام الشيوخ بإقرار ثلث بالقائمة والثلث الفردي وثلث بالتعيين، مشيرا إلى نظام الثلث بالتعيين هو فرصة لضم بعض الشخصيات وأصحاب الفكر الذي يعزفون عن الخوض في الانتخابات.

وتابع وهدان أن هناك فرصة بأن يجمع مجلس الشيوخ ما بين نواب خيرة شعب مصر من المفكرين وزخرا للحياة السياسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

300 عضو ينتخب ثلثهم فرديا والآخر بالقائمة والأخير بالتعيين .. دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ

التجمع: مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب نتاج حوار مجتمعى بين الأحزاب

وكيل مجلس النواب يكشف تفاصيل استحداث مجلس الشيوخ

مستقبل وطن: مستعدون لخوض الانتخابات بأي طريقة بعد تعديل قانون مجلس النواب

أخبار البرلمان| عبد العال: امتحانات الثانوية العامة ستجرى وفقًا للشروط الاحترازية.. وتفاصيل خسائر شركة الدخان

الإصلاح والنهضة: فراغ المحليات والكوتة أبرز الإشكاليات أمام القوانين الانتخابية

ترشيحاتنا

شاهد.. إليسا قبل 17 عاما وكيف تغيرت ملامحها

بسبب الشوط الثاني أمام إيبار.. وصلة توبيخ من زيدان للاعبي ريال مدريد .. فيديو

ليس على المريض حرج.. تعليق عمرو محمود ياسين على انتحار سارة حجازي

لو هتتجوز في ظل كورونا .. مشروب طبيعي لتقوية المناعة وزيادة القدرة الجنسية

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

شاهد .. ليدي جاجا بـ كمامة وإطلالة مثيرة

AdvertisementS

كواشف حرارية باللجان..وزيرة الصحة:560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

حلل داخل سيارتك.. رئيس الوزراء يشهد تشغيل وحدة Drive Through للكشف عن كورونا

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

السوشيال ميديا فضحتهم.. شاهد 3 أفراد يسرقون هواتف رواد الدائري و26 يوليو

إعلامية كويتية: تراجعات الصحة العالمية أربكت العالم .. ودولتان عربيتان أدارتا الأزمة باحتراف

بعد إصابتهما بكورونا..وفاة رئيس النيابة الإدارية بطنطا ووالده

طعن مراته بالسكينة وولع فى الشقة.. أهالي الظاهر:الضحية كانت حامل وجوزها خلص عليها وعلى الجنين.. ووالدها يطالب بإعدامه .. صور

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

فى عيد ميلادها .. عدد زيجات وأسماء أزواج وأبناء هالة صدقي

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

الإفتاء: من ينشر عدوى كورونا عن قصد فهو قاتل متعمد "فيديو"

لاستيعاب أعداد أكبر من مصابي كورونا.. مدبولي يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية في القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحذرون من تفشي وباء عالمي جديد بسبب تجارة عظام الأسود.. ما القصة ؟

مشروب المناعة.. طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل

فيتامينات مضاعفة.. فوائد مذهلة لـ البيض الأورجانيك