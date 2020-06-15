وهدان: الوفد يرحب بعودة مجلس الشيوخ لاكتمال مسيرة الإصلاح السياسي





وأضاف وهدان خلال كلمته ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أثناء مناقشة قانون مجلس الشيوخ بالجلسة العامة للبرلمان اليوم ان نظام الشيوخ بإقرار ثلث بالقائمة والثلث الفردي وثلث بالتعيين، مشيرا إلى نظام الثلث بالتعيين هو فرصة لضم بعض الشخصيات وأصحاب الفكر الذي يعزفون عن الخوض في الانتخابات.





وتابع وهدان أن هناك فرصة بأن يجمع مجلس الشيوخ ما بين نواب خيرة شعب مصر من المفكرين وزخرا للحياة السياسية.



أكد النائب الوفدي سيلمان وهدان وكيل البرلمان، أن حزب الوفد يرحب بعودة الغرفة الثانية لهذا المجلس وهو مجلس الشيوخ، كجزء من اكتمال مسيرة الإصلاح السياسي، حيث إنه سيكون له دور في إحياء الحياة الحزبية.