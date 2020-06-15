خلال تبرعه بـ البلازما.. محافظ الدقهلية: نسب الشفاء من كورونا جيدة..صور



واضاف اثناء تبرعه بالبلازما والذى يستغرق ساعه ان هناك شروطا للتبرع أعلنت عنها وزارة الصحة للتبرع حيث حددت وزارة الصحة شروط وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وثانيها سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب وثالثها مرور 14 يوما على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.







وفور وصول وفور وصول المحافظ توقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من سلامته للتبرع وكذا توافر شروط التبرع بالدم الأساسية وهي أن يكون عمره بين 18 إلى 60 عامًا ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجراما كما يقوم بالإجابة عن استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل كما أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج.







فيما أضاف وكيل وزارة الصحه ان البلازما التى يتم سحبها من المتعافين ومنهم المحافظ سيتم نقلها الى بنك الدم الرئيسى بالقاهره لوضعها تحت تصرف اللجنه العلميه بوزارة الصحه لاستخدامها للمرضى المصابين طبقا للاجراءات والشروط التى تحددها اللجنه العلمية.