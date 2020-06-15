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رياضة

نموذج مثل ميسي ورونالدو.. أحمد حسن يشيد بمحمد صلاح في عيد ميلاده

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:23 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
قال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي نموذج مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي برشلونة ويوفنتوس.


وأضاف عميد لاعبي العالم فى تصريحات إذاعية لردايو أون سبورت،و قائد منتخب مصر السابق: "صلاح وصل لمكانة كبيرة، أصبح لاعب له قيمة، هو نموذج في مصر، مثله مثل ميسي في الأرجنتيني ورونالدو في البرتغال، الجميع ينتظر مباريات ليفربول لمتابعة أداؤه".

وواصل: "الأمور تغيرت عن الماضي، فالجميع أصبح يهتم بأخبار المحترفين ويتابع مبارياتهم، على عكس السابق".

وبسؤال أحمد حسن هل من الأفضل لـ صلاح أن يُنهي مسيرته في مصر، قال: "من الصعب الحكم، كل لاعب له تفكير مختلف، ولكن في رأيي إنهاء اللاعب المحترف مسيرته في بلده يكسبه تاريخ محلي يعود عليه بالنفع فيما بعد".

جدير بالذكر أن أحمد حسن سبق له خوض عدة تجارب احترافية في بلجيكا وتركيا، قبل أن يُنهي مسيرته الكروية في مصر بعدما لعب للقطبين.
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