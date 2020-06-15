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أخبار العالم

الإمارات تعلن 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:45 م
الإمارات تعلن عن
الإمارات تعلن عن 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في الإمارات 342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع تسجيل 667 حالة شفاء.

وأعلنت الصحة الإماراتية عن حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 291 حالة.

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بينما يبلغ عدد المصابين في الإمارات ممن لا يزالون يتلقون العلاج 14,216 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 28,129 حالة.

وقالت الوزارة إن ذلك بعد إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد لفيروس كورونا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث التقنيات الطبية.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 7.8 حالة إصابة وفقا للصحة العالمية، بينما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 430 ألف حالة.
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