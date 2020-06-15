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رياضة

للحصول على vitamin D.. رونالدو يقدم نصحية طبية عبر إنستجرام.. شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:26 م
صدى البلد
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رنا اشرف
شارك كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رونالدو عاريا تحت أشعة الشمس وكتب معلقا على الصورة:" get some vitamin D .

يذكر ان البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاع ضربة جزاء لفريقه يوفنتوس أمام فريق ميلان في المباراة، التى أقيمت أمس وانتهت بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

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وحاول دوناروما حارس مرمي فريق ميلان أبعاد الكرة بأطراف أصابعه لترطم بالعارضه وتبتعد عن المرمي. 

ورصد موقع سكواكا المختص بالأرقام والإحصائيات إضاعة رونالدو للكرة باعتبارها أول ضربة جزاء يهدرها البرتغالي في عام 2020 كما أنها الرابعة في 4 أعوام. 

وأضاف الموقع أن رونالدو يهدر ضربة جزاء واحدة كل عام منذ 2017 وحتى الآن.
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Get some Vitamin D ☀️

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