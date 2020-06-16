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تكنولوجيا

لتشكيله خطرا.. النرويج توقف تطبيقا للكشف عن مصابي كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:12 ص
النرويج توقف تطبيقا
النرويج توقف تطبيقا للكشف عن مصابى كورونا
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ندى على
أوقفت الحكومة النرويجية التطبيق الوطنى الخاص بها للكشف عن مصابى فيروس كورونا وتتبع مواقع المصابين، بعدما أثارت هيئة حماية البيانات مخاوفا تتعلق بأنه يمكن للأشخاص العاديين تتبع مواقع المستخدمين، مما يشكل خطرا على خصوصيتهم. 

وبحسب موقع  Tech Crunch فإن المعهد النرويجى للصحة العامة قال إنه سيتوقف عن تحميل البيانات بتطبيق  Smittestopp بحلول 23 يونيو القادم، تمهيدا لتعليق التطبيق في أقرب وقت ممكن. 


ومنذ يوم 3 يونيو ، فإنه تم تنزيل التطبيق 1.6 مليون مرة ، وكان به حوالي 600 ألف مستخدم نشط ، وهى نسبة تمثل حوالي 14 ٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، في النرويج. 

وعلى عكس معظم التطبيقات التى تعتمد على تقنية  بلوتوث Bluetooth فإن تطبيق Smittestopp يقوم باستخدام بيانات موقع GPS  والتى توضح بدقة أماكن تواجد المستخدمين، مما يشكل خطرا على أمنهم الشخصى. 

وكانت أعلنت اليابان إطلاقها تطبيق على الهواتف الذكية يعتمد على تكنولوجيا من شركتى آبل وجوجل خلال هذا الأسبوع، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا  COVID-19 عن طريق تتبع الاتصال بين المصابين ومواقعهم. 

ويمكن للهواتف الذكية التي قامت بتثبيت التطبيق اكتشاف إصابتهم بالفيروس أو إصابة المجاورين لهم عن طريق تقنية البلوتوث قصيرة المدى، وكذلك تسجيل الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق.

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