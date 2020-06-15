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رياضة

خاص.. الإسماعيلي: ننتظر قرار اتحاد الكرة عقب اجتماعه مع ممثلي الأندية لحسم مصير الدوري

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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نانسي إبراهيم
أكد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية وجاهزة لعودة النشاط الرياضي، تنفيذًا لقرار الحكومة بعد موافقتها على عودة بطولة الدوري المصري الممتاز. 
 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النادي ينتظر قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب اجتماعه مع ممثلي الأندية وذلك لحسم ملف الدوري.


وأضاف مصدر الاسماعيلي، أن النادي جاهز لعودة النشاط الرياضي وتم عمل إصلاحات بالملعب الرئيسي والملاعب الفرعية، وتطهير غرف الملابس وفندق اللاعبين بشكل كامل، حرصًا علي سلامة الفريق.


واختتم " المصدر " تصريحاته، أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، يعمل لمصلحة وسلامة اللاعبين، وهناك متابعة من الجهاز الفني للفريق خلال تدريباتهم المنفردة.


جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي سيجتمع مع اتحاد الكرة بجانب 5 أندية يوم الخميس المقبل، لمناقشة تطورات الوضع واتخاذ قرار نهائي بخصوص بطولة الدوري المصري الممتاز.
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