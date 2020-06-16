للحصول على شهادة الإدارة الفنية.. إحلال وتجديد محطة صرف أبو المنيسي بكفر الشيخ

شدد المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، على سرعة الإنتهاء من أعمال الاحلال والتجديد وصيانة محطة معالجة صرف صحي الحامول (ابومنيسي) لتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M،





مشيرا أنه من المقرر رفع الطاقة التصميمية للمحطة من 10الاف م3/يوم الى 20 الف م3/يوم، حيث تخدم المحطة حوالى 30 الف مواطن.





وأضاف رئيس الشركة، أن تلك الشهادة يتم الحصول عليها بعد استيفاء متطلباتها، ومنها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحطات بالتدريب العلمى والعملى، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر المتوقعة، والتشغيل القياسى للمحطات لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.



