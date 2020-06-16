AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

للحصول على شهادة الإدارة الفنية.. إحلال وتجديد محطة صرف أبو المنيسي بكفر الشيخ

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
شدد المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، على سرعة الإنتهاء من أعمال الاحلال والتجديد وصيانة محطة معالجة صرف صحي الحامول (ابومنيسي) لتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، 

مشيرا أنه من المقرر رفع الطاقة التصميمية للمحطة من 10الاف م3/يوم الى 20 الف م3/يوم، حيث تخدم المحطة حوالى 30 الف مواطن.

وأضاف رئيس الشركة، أن تلك الشهادة يتم الحصول عليها بعد استيفاء متطلباتها، ومنها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحطات بالتدريب العلمى والعملى، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر المتوقعة، والتشغيل القياسى للمحطات لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وأشار رئيس الشركة إلى تطور عدد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامةTSM بكفر الشيخ  لتصل حاليا إلى 16 محطة منهم 11 محطة معالجة صرف صحي و5 محطات مياه شرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مياه البحر الأحمر تناشد أهالي منطقة مجاهد التوصيل على شبكة المياه الجديدة

بمحافظات القناة.. رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي يتفقد جودة المياه

مياه الشرب بمحافظات القناة: خطة لتحسين جودة المياه ومراقبتها

إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة مياه شرب بورفؤاد

ترشيحاتنا

منشور جديد.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء من كورونا

فيروس كورونا جديد بالصين.. الصحة العالمية: فرضية لم يتم التأكد منها.. تفاصيل

هل مس الزوجة بشهوة يبطل الوضوء ؟.. خطأ يقع فيه كثيرون

الذعر يصيب المواطنين بعد سماع أصوات مرعبة في أحد مساجد الكويت.. فيديو

دعاء تفريج الهم من 5 كلمات .. بها ينتهي الكرب فورا

لهواتف أندرويد.. أحدث 5 تطبيقات على متجر Google Play.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

65 يوما على جهاز التنفس.. مريض كورونا يخالف توقعات الأطباء وينجو بمعجزة

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

بفساتين متشابهة .. هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور