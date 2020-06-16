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أخبار العالم

بعد تهديد الشمال .. انفجار بمجمع كايسونج على الحدود بين الكوريتين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:16 ص
انفجار بالمنطقة الحدودية
انفجار بالمنطقة الحدودية بين الكوريتين
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على صالح
أفادت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن دوي انفجار سمع بالقرب من مجمع كايسونج الصناعي المشترك على مقربة من الحدود الكورية الشمالية.

ويعتبر مجمع كايسونج هو منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين الكوريتين، تدار بشكل مشترك من قبل كوريا الشمالية والجنوبية. 


ويقال إن هناك 124 شركة كورية جنوبية تعمل في مجمع كايسونج مع أكثر من 54000 موظف من كوريا الشمالية.

وكانت خلافات قد دبت مؤخرا بين الكوريتين، هددت على اثرها بيونج يانج بقطع الاتصالات العسكرية والدبلوماسية العليا مع سيول على اثر تحليق أزمة المنشورات التي تفجرت بين البلدين مؤخرا. 

ودفعت الازمة الاخيرة جيش كوريا الشمالية، إلى اطلاق تحذيرات من إمكانية إرساله قوات إلى منطقة منزوعة السلاح تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية. 

ويأتي هذا التهديد؛ ردا على قيام جماعات منشقة في الجنوب بإرسال مواد دعائية شمالا، وهو ما يزيد النزاع الجاري وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية بي بي سي.  
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