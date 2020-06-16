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أخبار العالم

اشتعال الموقف.. كوريا الشمالية تهدد بإرسال الجيش إلى حدود جارتها الجنوبية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حذر جيش كوريا الشمالية، من إمكانية إرساله قوات إلى منطقة منزوعة السلاح تفصل بين كوريا الشمالية والجنوبية. 

ويأتي هذا التهديد؛ ردا على قيام جماعات منشقة في الجنوب بإرسال مواد دعائية شمالا، وهو ما يزيد النزاع الجاري وفق ما نقلته الإذاعة البريطانية بي بي سي. 

وقالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها أمرت الجيش بالاستعداد لإتخاذ هذه الخطوة. 

وتتصاعد التوترات بين البلدين لبعض الوقت؛ بسبب الدعاية عبر الحدود.

ويفصل بين كوريا الشمالية والجنوبية ما يسمى بالمنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) - منطقة عازلة على طول الحدود التي فصلت البلدين منذ الحرب الكورية في الخمسينيات.

وقالت هيئة الأركان العامة إنها في "حالة تأهب قصوى" ومستعدة لتنفيذ "قرارات سريعة وشاملة" من قبل الحكومة.
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