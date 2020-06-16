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تعليم

جامعة الأزهر تختبر طلاب التربية العسكرية إلكترونيا اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:29 ص
جامعة الأزهر تختبر
جامعة الأزهر تختبر طلاب التربية العسكرية
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محمد شحتة
تبدأ جامعة الأزهر اليوم، الثلاثاء، في عقد اختبارات إلكترونية للطلاب المسجلين في دورتي التربية العسكرية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وذلك قبيل حدوث أزمة فيروس كورونا.


وتقرر عقد اختبار إلكترونى للطلاب المسجلين فى دورة دورة 21/3/2020 ، ودورة 4/4/2020 مع مراعاة الآتى حرصًا على مصلحة الطلاب:

1- سيتم عقد الاختبار اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020 للدورتين المشار إليهما بعاليه.

2- سيتم انعقاد الاختبار من الساعة 10 حتى 10:45 صباحا.

3- يتم إعادة الاختبار مرة أخرى من الساعة 6 إلى 6:45 مساءً.

4- سيكون متاحا للطالب الدخول فى التوقيتات المحددة فقط.

5- الورقة البحثية أساس لتمضية الطالب دورته بنجاح.

6- فى حالة نجاح الطالب فى الامتحان النظري وعدم تقديمه الورقة البحثية يعتبر راسبا.

7- فى حالة تقديم الطالب الورقة البحثية وعدم دخوله الامتحان يعتبر راسبا.

8-للطالب حق الدخول على الموقع الإلكتروني لأداء الامتحان في التوقيتات المعلنة (مرتان).

9- التوقيتات المعلنة هي التي سيسمح بدخول الطالب فيها لأداء الامتحان، وعدا ذلك سيكون الموقع غير متاح.

10- لن يلتفت لأي ورقة بحثية سيتم تقديمها بعد مدة انعقاد الدورة وهي أسبوعان.


للتسجيل عبر هذا الرابط
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