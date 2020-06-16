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رياضة

بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على فيردر بريمن بالدورى الألماني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:30 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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عبدالله هشام
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على منافسه فيردر بريمن اليوم على ملعب فيسير شتاديون في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدورى الألماني.

ويسعى فريق بايرن موينخ إلى تحقيق الفوز وحسم الثلاث نقاط في مشوار تتويجه بلقب بطولة الدورى مبكرا. 


على جانب آخر يدخل فريق فيردر بريمن المباراة بأمال تحقيق نتيجة إيجابية أملا في الخروج من دوامة الهبوط إلى دورى القسم الثاني. 

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، بينما جاء فيردر بريمن المركز السابع عشر "قبل الأخير" برصيد 28 نقطة.


وجاءت مواجهات اليوم في الدورى الألماني اليوم كالتالي بوروسيا مونشتجلادباخ أمام فولفسبورج، ويلعب فريق فرايبورج ضد هيرتا برلين ،ويستضيف برلين منافسه فريق باديورن.
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