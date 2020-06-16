ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2020 /2021، وفي السطور التالية من التقرير الذي يقدمه إليكم "صدى البلد"، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس القاهرة العام الدراسي الجديد.





ويبلغ الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية من 254 درجة، أما الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، و الحد الأدنى للقبول بفصول الثانوي العام ( خدمات ) 224 درجة .





وبالنسبة لـ المرحلة الأولى من التنسيق تبدأ من الأربعاء 1 يوليو 2020 إلى السبت 4 يوليو 2020 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة، أما المرحلة الثانية من التنسيق تبدأ من الأحد 5 يوليو 2020 وحتى الخميس 9 يوليو 2020 ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 270 درجة ، و المرحلة الثالثة من التنسيق تبدأ من السبت 11 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2020 ، ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين السابقتين.





وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.





و سيتم الاستعانة بنموذج استمارة رغبات الالتحاق بعد الحصول على توقيع الطالب وولى الأمر عليها بحيث تحقق رغبة من الرغبات الأربعة طبقا لترتيبهم ، و سيتم تلافى وتوزيع التباين فى الكثافة داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة ، بحيث تقوم المدرسة بترتيب الطلاب المتقدمين إليها تنازليا حسب المجموع وبعد الانتهاء من الكثافة ، و تقدم كشوف الي الإدارة التعليمية بالطلبة الزائدين علي الكثافة.





وتقوم الإدارة التعليمية بتوزيعهم بعد ذلك على المدارس التابعة لها والتى بها أماكن شاغرة بعد أخذ إقرار على ولى الأمر بعدم التحويل الى المدارس ذات الكثافة العالية فيما بعد ، وبنفس الكيفية يتم توزيع الكثافة بين الإدارات التعليمية المتجاورة إن أمكن، وان لم يمكن ذلك فيتم التوزيع على الإدارات الأبعد نسبيا والتى بها أماكن شاغرة بعد أخذ إقرار على ولى الأمر بعدم التحويل





و لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة ( رسمي ) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة





و لا يسمح اطلاقًا لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة .





وفى حالة توافر فراغات متاحة بالصف الأول الثانوي وذلك بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهاده الإعدادية يمكن النزول بالحد الأدنى طبقا للفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية .