ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، تنسيق الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 /2021 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد المحافظات التي اعلنت تنسيق القبول بالثانوي بمدارسها حتى الآن.
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في محافظة القاهرة
اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2020 /2021، وفي السطور التالية من التقرير الذي يقدمه إليكم "صدى البلد"، كل ما تريد معرفته عن تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس القاهرة العام الدراسي الجديد.
ويبلغ الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية من 254 درجة، أما الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، والحد الأدنى للقبول بفصول الثانوي العام ( خدمات ) 224 درجة .
وبالنسبة لـ المرحلة الأولى من التنسيق تبدأ من الأربعاء 1 يوليو 2020 إلى السبت 4 يوليو 2020 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة، أما المرحلة الثانية من التنسيق تبدأ من الأحد 5 يوليو 2020 وحتى الخميس 9 يوليو 2020 ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 270 درجة ، و المرحلة الثالثة من التنسيق تبدأ من السبت 11 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2020 ، ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين السابقتين.
وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
وسيتم الاستعانة بنموذج استمارة رغبات الالتحاق بعد الحصول على توقيع الطالب وولى الأمر عليها بحيث تحقق رغبة من الرغبات الأربعة طبقا لترتيبهم ، وسيتم تلافى وتوزيع التباين فى الكثافة داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة ، بحيث تقوم المدرسة بترتيب الطلاب المتقدمين إليها تنازليا حسب المجموع وبعد الانتهاء من الكثافة ، وتقدم كشوف الي الإدارة التعليمية بالطلبة الزائدين علي الكثافة.
وتقوم الإدارة التعليمية بتوزيعهم بعد ذلك على المدارس التابعة لها والتى بها أماكن شاغرة بعد أخذ إقرار على ولى الأمر بعدم التحويل الى المدارس ذات الكثافة العالية فيما بعد ، وبنفس الكيفية يتم توزيع الكثافة بين الإدارات التعليمية المتجاورة إن أمكن، وان لم يمكن ذلك فيتم التوزيع على الإدارات الأبعد نسبيا والتى بها أماكن شاغرة بعد أخذ إقرار على ولى الأمر بعدم التحويل
و لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة ( رسمي ) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة
و لا يسمح اطلاقًا لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة .
وفى حالة توافر فراغات متاحة بالصف الأول الثانوي وذلك بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للشهاده الإعدادية يمكن النزول بالحد الأدنى طبقا للفراغات المتاحة بكل إدارة تعليمية .
في محافظة الجيزة
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوى العام والتعليم الفنى بأنواعه للعام الدراسى 2020 /2021 حيث تم تحديد 240 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة.
كما اعتمد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعى فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ث ص بنين و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220 درجة للعام و210 للإعداد المهنى و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة ث ص بنات للعام و215 للمهنى و210 درجة لطهما ث ص بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين باطفيح ووردان ث ص والقبابات ث ص والحوامدية ث ص بنات والمنوات ث ص بنات واطفيح ث ص بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج .
كما اعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التى تقبل الصناعى 3 سنوات ونظام الاعداد المهنى بـ210 درجات للعام و 205 للمهنى وهى مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير ث ص بنين وناصر ث ص بنين و الصف ث ص بنين ونكلا ث ص م وابو رواش ث ص م والكداية ث ص م والبدرشين والصف والعياط ث ص بنات .
و 190 درجة للباويطى والمناجم و 235 درجة للبرمبل الصناعية و 255 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.
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كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعى حيث تم تحديد 200 درجة للجيزة الزراعية و 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و 160 درجة لاطفيح وطهما و175 درجة لأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية .
إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجارى والفندقى 245 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 245 درجات للجيزة الفنية المتقدمة(5 سنوات) و 220 درجة لــ 6 أكتوبر الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و 220 درجة للشيخ زايد الفندقية و 210 درجة للهرم الفندقية المهنية و 210 درجة للصف الفنية المتقدمة و 210 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر واوسيم و 195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و140 درجة للباويطى التجارية ومدارس التعليم الخاص ( تجارى وفندقى ) وفصول خدمات تعليم تجارى اما عن مدرسة الحوامدية للتعليم المزدوج فانة يتم اختيار 40 طالبا حاصلين على أعلى درجات الشهادة الاعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة.
وفي محافظة دمياط
إعتمدت اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمجموع ٢٥٥ درجة.
أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أن عدد الطلبة الناجحين فى الدورين الأول والثانى الحاصلين على الشهادة الإعدادية ٢٥٥٣٩ طالب وطالبة.
ولفت عثمان إلى أنه من المتوقع قبول ١٠٥٠٠ طالب وطالبة بمدارس الثانوى العام وفقًا للنسبة المحددة للقبول بحسب خطة الوزارة للتعليم الثانوى والمديرية تتبع خطة الوزارة.
وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم تستعد الان لامتحانات الثانوية العامة من خلال خطة تتم بالتنسيق مع الاجهزة الامنية ومديرية الصحة بدمياط بسبب الازمة التى تمر بها البلاد .
وفي محافظة أسيوط
إعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق الشهادة الاعدادية ،على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021، بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك وفقا للكثافات المتوقعة.
وكان صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط قد قام بعرض بيان مفصل بمدارس مرحلة الثانوية العامة وأعداد الفصول والكثافات بها في العام الدراسي الماضي ، والمتوقعة في العام الدراسي القادم ، والإنتهاء الى مجموع 260 كحد أدنى للقبول ، وذلك بعد الإرتفاع الكبير فى درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب .
وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للاعدادية المهنية .
وفي محافظة المنيا
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، اليوم تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2020 / 2021، حيث تم تحديد مجموع 247 درجة كحد ادني للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 205 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.
وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتوقع قبوله بمدارس التعليم الثانوي الحكومي والخاص 27513 طالب وطالبة في 127 مدرسة ثانوي عام.
كما يبلغ عدد الطلاب المتوقع قبولهم بمدارس التعليم الفني 68590 والتي تتمثل في 14 مدرسة تجارى - 31 صناعي - 6 زراعي.
كما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج ، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.
كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة.
قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 98172 طالبًا، حضر منهم 96003 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 96003 طالبًا، وأن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث ممن تقدم للامتحان الفصل الدراسي الأول 256 طالب، ولهم حق دخول الدور الثاني.
وفي محافظة مطروح
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسى 2019/2020 للشهادة الإعدادية.
واكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انه تم تحديد اعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة وذلك حسب الأعداد والكثافات والالتزام بالتوزيع الجغرافى بالإدارات التعليمية بالمحافظة.
واوضح أن الحد الادنى للالتحاق بمدرسة سيوة الثانوية 250 درجة ، وبإدرة مطروح بحد ادنى 245 درجة، وكلا من ادارة البنجر والحمام وبرانى بحد أدنى 240 درجة ، وادارة النجيلة 235 درجة ، وإدارة الضبعة 230 درجة، وادارة العلمين والسلوم بحد أدنى 220 درجة.
واشار الى انه يتم قبول الطلاب وفقا للفراغات المتاحة بكل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد ، وعلى ان يتم القبول للحاصلين على الشهادة الاعدادية من الادارة التى يريد التقدم للصف الاول الثانوي بالمدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافى.
وفي محافظة كفر الشيخ
اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2020- 2021، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن الحد الأدنى لقبول الطلاب بالثانوي العام، للعام الدراسي المقبل 2020م/2021م بمدن وقرى المحافظة 250 درجة والثانوي العام منازل 240 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي العام خاص 170 درجة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحد الأدنى لقبول الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالتعليم الثانوي الفني " صناعي، زراعي، تجاري، فندقي "، والتعليم الثانوي التجاري درجة القبول 140 درجة، سواء للطلاب أم الطالبات.
وتابع: أما التعليم الفندقي سيدي غازي الثانوية الفندقية نظام الـ 3 سنوات 220 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة ، مدرسة كفر الشيخ الفندقية الثانوية نظام الـ5 سنوات 240 درجة ، ومدرسة بيلا الثانوية الفندقية نظام الـ 3 سنوات 240 درجة .
وأضاف: أما مدارس التعليم الصناعي، مدرسة كفر الشيخ الصناعية الفنية نظام الـ 5 سنوات 235 درجة، مدارس التعليم الصناعي نظام ال 3 سنوات بنين ،225 درجة، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، ومدرسة دسوق الصناعية بنات، ومدرسة قلين الصناعية بنات 245 درجة.
وتابع: أما مدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران "بنات" 240 درجة ، وبيلا الصناعية بنات 190 درجة، والضبعة الصناعية "بنات" 225 ، وإصلاح شاملا الصناعية "بنات"، مدرسة سنهور الصناعية "بنات" 200 درجة"، موضحا أنه يشترط في المدارس الأربعة السابقة عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة.
وفي محافظة الغربية
أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن تحديد الحد الأدني للقبول بالثانوي العام والخاص الفندقي بناء على الدراسة المقترح من جانب تنسيق قبول للصف الأول الثانوي (عام – خاص – خاص فندقي) للعام الدراسي 2020 / 2021م .
صرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لافتا أنه في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لاستيعاب 50% بمرحلة الثانوي العام من إجمالي الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) للعام الدراسي 2019 / 2020 م بإجمالي عدد متوقع 36662 طالب.
وأشار "حسن" أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بمجموع 253 درجة، كما تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص بمجموع 195 درجة، وتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي بمجموع 155 درجة
وفي محافظة قنا
اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مقترح القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2020/2021 وذلك بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكرارى للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول مايو لهذا العام جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .
أوضح الداودى فى بيان انه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ليكون 258 درجة بجميع المدارس الحكومية على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها.
كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الفنى الصناعى حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين وبنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 257 درجة وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 220 درجة والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 203 درجة المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 200 درجة المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 180 درجة المدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 175 درجة والتدريب المزدوج صناعى ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 215 درجة والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 200 درجة.
وفي محافظة الدقهلية
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم ، الأربعاء ، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2021/2020 بمجموع 259 درجة ، للحاصلين على الشهادة الإعدادية ويهنئ أبناءه الطلاب والطالبات .
وقال محافظ الدقهلية ، إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.
ومن جانبه أعلن المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إن عدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية بلغ 100 ألف و84 طالب وطالبة بنسبة 98.6% ووفقا للاحصاء التكرارى المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين تم قبول 43 ألف و162 طالب وطالبة من الحاصلين على مجموع 259 فأعلى،وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 45 طالبا للفصل الواحد موزعين على 945 فصل فى 172 مدرسة على مستوى المحافظة.
وأضاف أن تنسيق القبول بالثانوى الفندقى نظام الخمس سنوات 240 درجة،والفندقى ثلاث سنوات والمزدوج 230،الثانوى الفنى الصناعى خمس سنوات 245 درجة،ونظام ثلاث سنوات 235، 200درجة للثانوى الزراعى ،ونظام ثلاث سنوات 140، والثانوى الصناعى المزدوج 210،ثانوى تجارى ثلاث سنوات ومزدوج 140 درجة،والثانوى التجارى خمس سنوات190 .
وفي محافظة الاسماعيلية
قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان درجة القبول بالصف الأول بالمرحلة الثانوية العامة بلغت 247 درجة
فيما بلغ في المدرسة الثانوية الصناعية الفنية لتكنولوجيا المعلومات نظام الخمس سنوات 265 درجة ومدرسة ابراهيم عثمان الفنية نظام الثلاث سنوات 260 درجة والمدرسة الثانوية الصناعية للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات 261 درجة والمعدات الثقيلة 257 درجة وأقسام ميكانيكية 254 درجة والمدرسة الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات 235 درجة والمدرسة الفنية التجارية الفندقية نظام الثلاث سنوات 230 درجة والمدرسة الثانوية الزراعية بالإسماعيلية نظام الثلاث سنوات 194 درجة
وفي محافظة الفيوم
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،ومحمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم،نتيجة تنسيق القبول بمدارس التعليم العام للعام الدراسى 2121/2020 م بالمحافظة (قبول طلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة).
وقال محافظ الفيوم فى بيان له إنه تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 258 درجة ، والقبول بالمدارس الخاصة 228 درجة على مستوى محافظة الفيوم.
ويبدأ التقديم للتنسيق والقبول من 22 يوليو 2020 م وحتى 5 أغسطس 2020م.