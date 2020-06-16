فيروس كورونا .. روسيا تسجل 8248 حالة إصابة جديدة في 82 منطقة

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا ، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الصحة في الدولة سجلت نحو 8248 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية - وكانت اصابات امس قد بلغت 8464 - وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 545458 حالة.





وذكر المركز الروسي في بيان اليوم الثلاثاء، أن سلطات الصحة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 8248 إصابة بـ كوفيد 19 في 82 منطقة، وتم اكتشاف 2950 منها (35.8 في المائة) مع أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض سريرية





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وأضاف المركز أن روسيا سجلت حتى الآن 545458 إصابة بـ كورونا في 85 منطقة (+1.5 بالمائة).









ومن بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 1416 حالة في موسكو، 694 في منطقة موسكو، و319 في منطقة إيركوتسك (مقارنة بـ 1،359 و 689 و 127 على التوالي أمس).





فيما ارتفع عدد المتوفين جراء مضاعفات الاصابة بكورونا في روسيا بمقدار 193 (143 أمس) إلى 7248.





وتعافى ما يصل إلى 9767 مريض في جميع أنحاء البلاد (4489 أمس)، ما رفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم إلى 294306.