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فن

رامز أمير : يلا نتحسر مع بعض على الصيف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:20 م
رامز امير
رامز امير
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ندى فكري
نشر الفنان رامز امير صورة جديدة  له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق رامز أمير علي الصورة  قائلا "اللى قدامكم ده يا اخوانا كان لما الصيف ييجى محدش كان بيعرف يلمه يلا نتحسر مع بعض متتكسفوش "

و يذكر أن رامز أمير شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي.
 
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المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.

والعمل بطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".
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