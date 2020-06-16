رامز أمير : يلا نتحسر مع بعض على الصيف

وعلق رامز أمير علي الصورة قائلا "اللى قدامكم ده يا اخوانا كان لما الصيف ييجى محدش كان بيعرف يلمه يلا نتحسر مع بعض متتكسفوش "

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المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.





والعمل بطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".